هيرموسو تتلقى العلاج النفسي بعد قبلة روبياليس: لقد هددوني!

يبدو أن أثر القبلة لم ينته بعد!

أكدت جيني هيرموسو بطلة العالم مع منتخب إسبانيا للسيدات أن الموقف الذي تعرضت له مع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد الإسباني كان له الكثير من التبعات المحبطة عليها.

وقالت هيرموسو: "هذه الأسابيع كانت صعبة للغاية، والحديث عنها مرارًا وتكرارًا أمر متعب بالنسبة لي، لكن أنا أعلم أنه علي أن أمضي قدمًا".

وأضافت: "أستمر في العمل على ذلك مع الطبيب النفسي الذي أذهب له منذ سنوات، بالنسبة لي الصحة الذهنية هامة للغاية بالنسبة للتدريبات اليومية، بنفس أهمية الحصول على ساعات نوم كافية".

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وأكملت: "تلك هي تبعات قرار لم أتخذه بنفسي على أمر لم أقم به، لقد تلقيت تهديدات وأنا غير معتادة على ذلك من الأساس".

جدير بالذكر أن روبياليس كان قد تم عقابه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف عن أي نشاط مرتبط بكرة القدم لمدة ثلاث سنوات.