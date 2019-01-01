هيرفي رينار يوجه التهنئة إلى اللاعبين المغاربة حول العالم

لاعبي أسود الأطلسي في مختلف دوريات العالم عقب تحقيق العديد من البطولات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم التهنئة إلى لاعبي أسود الأطلسي في مختلف دوريات العالم عقب تحقيق العديد من البطولات.

المدرب الفرنسي غرد عبر حساب الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "تهانينا للاعبي أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياس ونصير مزراوي وزكريا لابيض على تحقيق لقب الدوري الهولندي مع فريقه.

وحقق أياكس اللقب للمرة الأولى منذ 2014 بالحضور المغربي ليمدد رقمه القياسي الإجمالي إلى 34 لقبا للدوري الهولندي، ويكمل الثنائية المحلية بعدما فاز بكأس هولندا في وقت سابق هذا الشهر.

Félicitations N. Amrabat et A. Hamdallah pour leur titre de champion d’Arabie Saoudite.

Félicitations également M. Benatia et Y. El Arabi pour leur victoire en Emir au et à

Y. Belhanda en coupe de Turquie ! pic.twitter.com/1HMlrQAKwQ — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) May 17, 2019

كما وجه رينار التهنئة إلى كلًا من عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط على تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر.

وهنأ مدرب أسود الأطلسي لاعبيه مهدي بنعطية ويوسف العربي على تحقيق لقب كأس الأمير مع نادي الدحيل عقب الفوز على نادي السد في نهائي البطولة بنتيجة 4\1.

العين الإماراتي يُهنئ النصر على لقب الدوري السعودي

وأخيرًا كانت التهنئة من نصيب اللاعب يونس بلهندة على تحقيق لقب كأس تركيا مع ناديه الحالي جلطة سراي التركي.