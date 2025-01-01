التحق بناصر الجوهر .. رقم سلبي تاريخي لرينارد مع المنتخب السعودي بعد الخسارة أمام عُمان

السعودية خسرت نصف نهائي كأس الخليج 26

حقق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي رقمًا سلبيًا تاريخيًا يخص مسيرته مع الأخضر عقب الخسارة أمام عُمان في نصف نهائي كأس الخليج 26 مساء أمس في الكويت.

السعودية خسرت أمام عُمان 2-1 رغم تفوقها عدديًا منذ الدقيقة الـ32، وقد رفعت تلك الخسارة رصيد رينارد من الهزائم مع المنتخب إلى 14، خلال فترتيه الأولى والثانية.

رينارد بتلك الخسائر الـ14 أصبح المدرب الأكثر خسارة للمباريات في تاريخ المنتخب السعودي، متساويًا مع السعودي ناصر الجوهر الذي قاد المنتخب الوطني 5 مرات منفصلة.

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المدرب الفرنسي خاض مع الأخضر 47 مباراة حقق الفوز في 22، آخرها الفوز على العراق 3-1 في خليجي 26 وأهمها الفوز على الأرجنتين في كأس العالم 2022.

رينارد قاد الأخضر من عام 2019 حتى 2023، ذلك قبل الرحيل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات، ثم العودة إلى منصبه في أكتوبر الماضي، خلفًا للإيطالي المُقال روبرتو مانشيني.

