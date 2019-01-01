هيرفي رينار : مونديال 2022 هدفي مع المنتخب السعودي وعاقبت كنو لفرض الالتزام

ثقته في وصول الأخضر إلى مونديال 2022

ماجد جزر

شدد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ثقته الكبيرة في قيادة الأخضر للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر رغم البداية الغير مُقنعة.

رينار أكد في تصريحات لقناة العربية على ثقته في وصول الأخضر إلى مونديال 2022، وإنه وافق على قيادة المنتخب السعودي من أجل هذا الهدف.

وعن انطباعه عن الكرة السعودية خلال الفترة التي قضاها قال للعربية : "شاهدت شعبًا يعشق كرة القدم، وكذلك لديه شغفًا كبيرًا، وهدفي معهم الوصول إلى كأس العالم".

وحول البداية الغير مرضية بالتعادل أمام اليمن قال : "نحتاج للمزيد من التحفيز وربما لم نعطي الأهمية الضرورية ولم نحترم الخصم وتمت معاقبتنا بالتعادل، علمًا بأن الأخضر قدم مباراة جيدة أمام مالي وديًا قبل مواجهة اليمن".

وبالحديث عن الانضباط، قال : "أنا لا أدخن، وأمنع التدخين داخل المعسكر، ولكن في نفس الوقت، لا أستطيع مراقبة اللاعبين طيلة 24 ساعة".

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كما كشف رينار عن كواليس أزمة اللاعب محمد كنو قائلاً : "أبلغت اللاعبين بضرورة الالتزام في كافة التفاصيل، وهو وصل متأخرًا على وجبة الغداء فقط، ولم يكن خطئًا خطيرًا، وكانت رسالة أردت إيصالها للجميع".

وأنهى رينار الحديث برفضه التعليق على أزمة اللاعب عبدالرزاق حمد الله حينما كان مديرًا فنيًا للمنتخب المغربي وسبب رحيله عن معسكر أسود الأطلسي قبل أمم إفريقيا مفضلاً تجنب الحديث عن هذا الأمر.