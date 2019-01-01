رسميًا - هيرفي رينار مدربًا لمنتخب السعودية

المدرب الفرنسي سيقود دفة المنتخب السعودي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار، لقيادة تدريب المنتخب السعودي، خلال الفترة المقبلة.

رينار سيقود تدريب منتخب السعودية، خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، الذي رحل بعد انتهاء مشوار الأخضر في كأس أمم آسيا 2019، وأيضًا نهاية عقده.

الاتحاد السعودي أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد مع هيرفي رينار.

جاء ذلك بعدما أنهى هيرفي رينار علاقته بالمنتخب المغربي، بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

ويقود رينار منتخب السعودية، حتى كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، حيث سيكون هدفه هو التأهل إلى المونديال.