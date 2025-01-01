"فزنا بالقوة على منتخب بلا دوري!" .. هجوم حاد على اللاعبين السعوديين ومطالبتهم بالسير على خطى محمد العويس

المنتخب السعودي خيب آمال جمهوره في كأس الخليج

مازالت ردود الفعل المستاءة والغاضبة من خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره العُماني في نصف نهائي كأس الخليج 26 تصدر من عديد الأطراف خاصة الإعلاميين، وآخرهم سلطان العتيبي الذي هاجم اللاعبين بقسوة وطالبهم بالسير على خطوات زميلهم محمد العويس والذي يُرجح أنه اعتزل دوليًا.

الأخضر لم يكتف بالخسارة أمام عُمان 2-1 أمس، بل لم يُقدم الأداء المقنع خلال البطولة سوى في القليل من فترات المباريات، خاصة الدقائق الأخيرة أمام اليمن والعراق، ولذا تعرض المدرب هيرفي رينارد واللاعبون لانتقادات لاذعة من الجمهور والإعلام.

العتيبي أكد خلال تحليله لما حدث أن فوز السعودية الصعب جدًا على اليمن يكذب تمامًا الأقاويل حول أن عدم لعب اللاعبين السعوديين مع أنديتهم هو سبب هذا الأداء المتواضع من جانبهم، مشيرًا إلى أن اليمن بلا دوري منذ سنوات!

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وأضاف "نحن فزنا على المنتخب اليمني بصعوبة وفي آخر دقيقة، وهو منتخب بلا دوري. 4 منه يلعبون في العراق و2-3 في البحرين والبقية لا يلعبون ونحن فزنا عليهم بالقوة، هذا أفضل رد على عذر اللاعبين بأنهم لا يلعبون في الدوري".

تابع "نسمع الآن عن مصطلح جديد بأن اللاعب السعودي يلعب تحت الضغط، هم لا يجيدون اللعب لا تحت الضغط ولا فوقه، اعتزال العويس؟ هذا ليس بسبب شعوره بالضغط كما يُقال، بل هو بمثابة اعتذار للجمهور عما حدث، وأتمنى أن يسير على نهجه جميع اللاعبين الباقين، الكبار والصغار، لأن هناك من كان أحق بالتواجد مع المنتخب، إن كان عذر اللاعبين بأنهم لا يلعبون في الدوري فهناك العديد من اللاعبين الذين يلعبون أفضل كثيرًا منهم وكان يجب أن يلعبوا مع الأخضر".

أتم "مشكلتنا في المنظومة كاملة، من الاتحاد للمدرب للاعبين، نحن ليس لدينا أي أساس لكرة القدم، الحقيقة أن هذا الجيل من اللاعبين لا يستطيع الفوز ببطولة حتى ودية مثل كأس الخليج، اللاعب السعودي الحالي لا يستطيع الفوز بالبطولات إلا بتواجد الأجانب معه، حتى مع الأندية في آسيا، وإن لم يقم النادي باختيار الأجانب بشكل صحيح لن يفوز".

وأتم العتيبي بتحميل رينارد جزءًا كبيرًا من المسؤولية خاصة استخدامه وتوظيفه الخاطئ للاعبين وتحديدًا عبد الإله هوساوي الذي انتقده عقب مباراة البحرين ورغم ذلك أشركه بعد ذلك.