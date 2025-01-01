"أسد على الصغار والبقية!" .. خالد الشنيف يُهاجم رينارد بشراسة ويُطالب بوقف "الطبطبة"

السعودية خسرت أمام عُمان في نصف نهائي كأس الخليج 26

شن الإعلامي، لاعب الأهلي السابق، خالد الشنيف هجومًا شرسًا على هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي وكذلك مسؤولي كرة القدم في البلاد، وذلك في أعقاب الخروج من كأس الخليج 26.

الأخضر كان قد خسر نصف نهائي خليجي 26 أمام عُمان 2-1 مساء أمس في الكويت، ولم يُقدم الفريق خلال البطولة أداءً مقنعًا سوى في القليل من فترات المباريات، خاصة الدقائق الأخيرة أمام اليمن والعراق.

رينارد أكد في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمس أن البدلاء، محمد القحطاني وعبد الإله هوساوي وعبد العزيز العثمان، لم يُقدموا الإضافة للمنتخب السعودي خلال مواجهة عُمان، وهو ما جعله عُرضه لانتقادات حادة من الشنيف.

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مقدم برنامج "دورينا غير" طالب المدرب الفرنسي خلال حلقة أمس بالحديث عن اللاعبين الكبار في المنتخب السعودي، والذين لم يُقدموا الأداء المقنع المطلوب، فيما وجه رسالة للمسؤولين عن الكرة طالبهم خلالها بوقف "الطبطبة" والحديث بجدية وتسمية الأشياء بأسمائها للخروج من تلك الأزمة.

إذ قال "خروج في خروج في خروج، والطبطبة مستمرة، يجب أن تُسمى الأشياء بأسمائها وإلا سنواصل الفشل. تصريح رينارد مؤلم وقاسٍ، قوي على القحطاني والعثمان وهوساوي، والبقية مغلق فمه، أسد علي والبقية أكملوها أنتم".