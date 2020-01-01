هيرفي رينارد يستهدف ضم فهد المولد لمعسكر المنتخب السعودي

عودة المولد بشكل رسمي إلى المستطيل الأخضر، في 9 مايو المقبل

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتحاد بطلب من المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بتجهيز ملف خاص باللاعب فهد المولد.

وعاد النجم فهد المولد للمشاركة في التدريبات، بعد غياب لفترة طويلة؛ إثر أزمة إيقافه بسبب قضية المنشطات، وتأتي عودة اللاعب للتدريب وفق النظام، والذي يسمح له بالعودة للتمارين قبل انتهاء فترة الإيقاف بشهرين.

صحيفة "عكاظ" قالت أن المدير الفني الفرنسي ينوي استدعاء اللاعب خلال المعسكر الإعدادي المقرر في 22 مارس الجاري رغم قرار تأجيل مباراتي المنتخب السعودي مع شقيقه اليمني والسنغافوري المقررتين في 26 و31 مارس الجاري.

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ومن المقرر عودة المولد بشكل رسمي إلى المستطيل الأخضر، في 9 مايو المقبل، حيث سيحق له المشاركة في آخر جولتين من دوري المحترفين أمام كل من النصر والعدالة.

وتعرض المولد للإيقاف لمدة عام، من جانب لجنة الرقابة على المنشطات السعودية؛ لتعاطيه مادة محظورة، خلال مواجهة النصر في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان، الموسم المنصرم.

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