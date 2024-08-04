"لست فاشلًا ولا حزينًا حتى!" .. هيرفي رينارد يتحدى بعد وداع سيدات فرنسا للأولمبياد

إقالة المدرب الفرنسي على وشك الإصدار!

رغم أنه ودع دورة الألعاب الأولمبية فرنسا 2024 من دور ربع النهائي وهي نفسها المرحلة التي ودع منها كأس العالم للسيدات في أغسطس الماضي إلا أن هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب الفرنسي للسيدات، لا يشعر بذرة حزن بعد هذا الوداع، ويرى أنه لم يفشل!

سيدات فرنسا - أصحاب الأرض والجمهور في الأولمبياد - تلقوا الهزيمة أمس السبت، أمام البرازيل بهدف نظيف في الوقت القاتل (الدقيقة 82 من عمر المباراة)، ضمن دور ربع النهائي، ليودعوا المنافسات.

هذا الوداع من شأنه أن يكتب نهاية رينارد مع سيدات فرنسا في انتظار صدور القرار الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما أشارت "RMC Sport"، لكن يبدو أنه أبى الرحيل برأس مُطأطأ، ورفض اعتباره فاشلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رينارد قال خلال تصريحاته عقب مواجهة راقصات السامبا: "أعتقد أننا قدمنا مباراة لم نكافأ عليها، بذلنا جهودًلا كبيرة، لكن دون مكافأة في النهاية، قدمنا كل ما نحتاجه في أرض الملعب إلا أننا لم ننتصر".

وأضاف: "جئت إلى هنا للعبور لنصف النهائي، لكننا لم نحقق الإنجاز، من السهل استخلاص النتائج، لكن عندما نرجع للمباراة ونرى عدد الفرص التي أتيحت لنا الليلة، عندما نرى ما قدمناه .. ماذا تريد مني أن أقول؟!".

المدرب الفرنسي تابع: "هل تتحدثون عن الفشل؟ ما هو الفشل؟، عندما لا نفز بمباراة، عندما لا نعبر لنصف النهائي، فهذا هو الفشل، لكن علينا تحليل الأمور بعقلانية، فريقنا فعل كل شيء، لقد رأيت أشياء الليلة، الأمر خارج عن إرادتي!، لكنني لا أعرف كيف يمكننا أن نسمح بحدوث هذا على أرض الملعب، في الأخير هم وصلوا لنصف النهائي على عكسنا".

واختتم: "لقد خسرت، انتصرت، سافرت، لكن هناك أشخاص مهمين من حولي يبكون، أم أنا فلست حزينًا حتى، هل هذا هو العمل؟ لكنني أشعر بخيبة أمل من أجلهم، لأنهم قدموا كل شيء وعملوا بجنون!".

يذكر أن رينارد بدأ مهمته مع سيدات فرنسا في مارس 2023 بعدما فسخ عقده مع المنتخب السعودي للرجال الذي كان يمتد لعام 2026، لكنه يحصد الفشل تلو الآخر في الكرة النسائية.