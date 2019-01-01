رينارد: أشكر الجماهير جعلتني أتذكر أجواء كأس العالم في روسيا

المدرب الفرنسي يتحدث عن الفوز على كوت ديفوار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، الشكر إلى الجماهير التي ساندت أسود الأطلس، في ملعب السلام، أمام كوت ديفوار بكأس أمم إفريقيا.

المنتخب المغربي حقق الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

رينارد قال خلال تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية: "سعداء للغاية بتحقيق الفوز، ولازالت أمامنا مباراة لتصدر المجموعة".

⚡️ “منتخب عربي جديد في دور الـ16... أسود الأطلس 🇲🇦 تهزم ساحل العاج 🇨🇮”https://t.co/YaAip2LQpA#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

المدرب الفرنسي تابع: "أشكر كل الجماهير التي شجعتنا، وأيضًا من ينتقدنا، لأنهم يلهموننا كثيرًا، وهذه الأجواء تذكرني بأجواء كأس العالم الذي أقيم في روسيا 2018".

وصعد منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين.