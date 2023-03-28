هيرفي رينارد مبررًا رحيله عن السعودية: لم يعد لدي ما أقدمه!

زهيرة عادل
|
Herve Renard - saudi 2022saudi nt twitter
هيرفي رونارالسعوديةدوري روشن السعودي

رحيل مفاجئ صدم الجميع، لكن للمدرب الفرنسي مبرراته سواء كانت مقنعة للجماهير أم لا!

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

خرج الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، مبررًا رحيله المفاجئ عن الأخضر، موضحًا أنه لم يعد لديه ما يقدمه بعدما نقل الصقور لمرحلة متقدمة للغاية.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء، رحيل الفرنسي بطلب منه، رغم أن عقده من المفترض أن ينتهي في عام 2027م. (طالع التفاصيل)

وقال رينارد، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أود أن أشكر كل من دعمني خلال هذه الفترة الرائعة في السعودية، لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار، لكن أود أن أشكر الحكومة ووزارة الرياضة، وبالتأكيد شكر خاص لياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، لقد كان تعاونًا رائعًا كذلك مع الأمين العام لاتحاد القدم إبراهيم القاسم، لقد أمضينا وقتًا رائعًا معًا، أيضًا أود أن أقدم شكري لجميع الطواقم، خاصة المساعد المحلي محمد أمين، لقد كان استثنائيًا ورائعًا".

وأضاف: "في التصفيات تصدرنا المجموعة على حساب اليابان وأستراليا، وفي المونديال، بدأنا بانتصار أمام الأرجنتين، في مباراة أعتقد أنها ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير السعودية، وقدمنا مباراة رائعة أيضًا أمام بولندا، لكننا لم نحصل على نتيجة إيجابية، التجربة كانت رائعة، وأتمنى لكم التوفيق في كأس آسيا 2024م، سوف أدعمكم وبالتأكيد إذا كنت قادرًا على الحضور في المدرجات، سأفعل، لأنكم ستبقون في قلبي دائمًا".

بينما استطرد موضحًا سبب رحيله، في تصريحاته لـ"الميدان الرياضي": "أعتقد أنني قدمت كل ما لدي للمنتخب السعودي، ولن أستطيع تقديم أفضل مما قدمته، لقد نجحت في نقل المنتخب إلى مرحلة متقدمة، كان يجب أن أكون صادقًا مع الجميع".

جدير بالذكر أن التقارير تؤكد أن منتخب فرنسا للسيدات هو وجهة رينارد المقبلة، وبراتب أقل بكثير مما يتقاضاه مع الأخضر، ليزيد الشكوك حول أسباب رحيله.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

100041 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 32%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
100041 الأصوات

اختيارات المحررين