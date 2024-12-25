"البطولة صعبة للغاية" .. تصريح مفاجئ من رينارد بشأن قوة "خليجي26" ويكشف سبب تغيير هوساوي الغريب!

مدرب الأخضر يتحدث عن فوز فريقه على اليمن

يرى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، أن المنافسة في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" قوية للغاية، وأن البطولة صعبة جدًا.

وحقق الأخضر انتصارًا صعبًا على نظيره اليمن، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26 المقامة بالكويت حاليًا.

وقال رينارد بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "المباراة كانت غريبة جدًا، ولكن هذا يحدث في عالم كرة القدم، والأمر الإيجابي هو العودة من التأخر بهدفين، ويجب أن يضع المدرب حسابات الطاقة الخاصة للاعبين وجاهزيتهم ضمن أولوياته".

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وأضاف: "قلت للاعبين بين الشوطين، أننا سنعود في المباراة، واستمروا بالعمل الهجومي وعدم ارتكاب أخطاء دفاعيًا".

وعن تغيره لعبد الإله هوساوي بعد إقحامه كبديل، قال رينارد: "قمت بإخراج هوساوي لأنني لم أكن راضيًا عن الدقائق الـ10 التي لعبها، والإصرار ولغة الجسد، في هذا المستوى الدولي يجب على اللاعب إظهار رغبة أكبر، وهو لاعب جيد وقابل للتطور مستقبلًا".

وواصل: "البطولة صعبة جدًا، وتصفيات كأس العالم تأهل منها المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن تلك البطولة صعبة جدًا جدًا، ولم نبدأ بشكل جيد، ولكن أتمنى أن تكون انطلاقتنا اليوم".

واختتم رينارد تصريحاته قائلًا: "بعد عودتي لتدريب الأخضر، وجدت أن هناك انخفاضًا بالتركيز، ولا يكون حاضرًا طوال المباراة، ونعمل على تحسين هذا الأمر، لأهميته خاصة في المباريات الدولية".