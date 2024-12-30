رينارد يحذر جيل مونديال 2022 قبل مواجهة عمان .. ويشيد بـ"رسالة" سالم الدوسري للاعبي المنتخب السعودي

رسائل هيرفي رينارد قبل نصف نهائي كأس الخليج..

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، رسالة تحذيرية إلى اللاعبين، وخاصة جيل كأس العالم 2022، قبل مواجهة سلطنة عمان، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة عُمان، على ملعب جابر المبارك، الثلاثاء، في نصف نهائي "خليجي زين 26"، حيث يطمح الأخضر لمواصلة الزحف نحو اللقب الخليجي الرابع، والغائب عن المملكة منذ موسم 2003-2004.

وقال رينارد، خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، في رسالته لجيل المنتخب السعودي الذي كتب التاريخ بفوزه على الأرجنتين في كأس العالم 2022، "إذا أراد الجيل تعزيز مكانته في كرة القدم بعد المونديال، عليه أن يفوز بكأس الخليج".

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وأشاد الفرنسي بسالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، بعدما أصرّ على المشاركة منذ المباراة الأولى (أمام البحرين) رغم إصابته بكسور في الوجه، واصفًا ما فعله الدوسري بأنه "رسالة رائعة" للاعبين الشباب بالتشكيل، بأن يشاهدوا قائدهم يصرّ على المشاركة، وهو يجعل الجميع يسير على نهجه في الإصرار على تحقيق البطولة.

ونوه رينارد بأن مروان الصحفي، القادم لمعسكر الأخضر خلال الساعات الماضية، بعد استدعائه بدلًا من فراس البريكان، قبل انطلاق مشوار المنتخب في البطولة، سيكون جاهزًا للقاء عمان، وهو (رينارد) من سيقرر ما إذا كان اللاعب سيبدأ أساسيًا أم لا.

وذكر مدرب المنتخب السعودي، بأنه لم يتوقع العدد الكبير لجماهير المملكة في مباراة العراق، قائلًا إن حضورهم كان عاملًا مساعدًا في اللقاء، كما تحدث عن عبد الله الحمدان، مهاجم الأخضر الذي سجل هدفي الانتصار أمام أسود الرافدين، قائلًا إنه قدم أداءً جيدًا، ولكن يجب عدم إغفال عمل الفريق عندما صار أقوى دفاعيًا في المباراة، خاصة بعد نزول عون السلولي في الشوط الثاني، ما جعل المهاجمين يلعبون حرية.

وتابع رينارد بأن المحصلة النهائية هي بلوغ نهائي كأس الخليج، ويجب على المنتخب السعودي أن يكون أقوى دفاعيًا في استقبال الهجمات، فيما كشف عن الجانب الإيجابي، وهو تسجيل 8 أهداف - في دور المجموعات - مضيفًا "دائمًا ما نفرض اسلوبنا في الملعب، وليس التأقلم على اسلوب لعب المنافس، تحليل الخصم مهم، ويجب أن نكون أقوى من جهتنا، وأقوى مما ظهرنا عليه أمام العراق.