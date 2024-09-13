"ترقبوا لحظات لا تنسى" .. هيرفي رينارد يفجر جدلًا بين جماهير السعودية بشأن عودته!

هل يجب أن يقلق مانشيني على منصبه؟

أثار الفرنسي هيرفي رينارد، المدرب السابق لمنتخب السعودية، حالة من الجدل بين الجماهير التي تتمنى عودته مرة أخرى إلى مقعده السابق.

وارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية الحالي واستعادة خدمات رينارد مرة أخرى، في ظل الأداء غير المقنع للأخضر تحت قيادة المدرب الإيطالي في الفترة الأخيرة.

ونشر رينارد صورة على حسابه الشخصي بمنصة "إنستجرام"، والتي كانت خلال قيادته الفنية لمنتخب السعودية في مباراة الأرجنتين الشهيرة بكأس العالم "قطر 2022"، والتي حقق خلالها الأخضر انتصارًا تاريخيًا على بطل العالم بنتيجة (2-1).

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تم تداول الصورة على نطاق واسع بين الجماهير السعودية، على أنها إشارة من المدرب الفرنسي على رغبته في العودة مرة أخرى إلى مقعد قيادة الأخضر، مع تأييد قطاع كبير من المتابعين لهذه الفرضية.

إلا أن حقيقة الصورة وضحت من خلال التعليق الذي نشره رينارد مع الصورة، حيث كتب: "عندما يلتقي شغف كرة القدم بأناقة الوقت.. ترقبوا لحظات لا تنسى"، وهي مادة إعلانية للساعة التي كان يرتديها في يده.

واستهل منتخب السعودية مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، بتعادل مخيب مع إندونيسيا في جدة بنتيجة (1-1)، قبل الفوز بشق الأنفس وبأداء غير مقنع على الصين (2-1)، حيث يحتل الأخضر حاليًا المركز الثاني في المجموعة خلف اليابان.