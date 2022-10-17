هيرفي رينارد: انتقادات؟ تحدثون ضجة كبيرة لكنني أعلم تمامًا ما أقوم به

مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد يؤكد ثقته في كنو وفهد المولد

كما هي العادة مؤخرًا قبل كل معسكر لمنتخب السعودية، يخرج الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، للرد على الانتقادات الموجهة للقائمة المستدعاة، لكنه هذه المرة يبدو هادئًا تمامًا.

السعودية تستعد للمونديال في قطر

بعثة الأخضر وصلت اليوم الإثنين، لإمارة أبو ظبي الإماراتية، استعدادًا لانطلاق المرحلة الأخيرة من الاستعداد لكأس العالم قطر 2022.

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ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى العاشر من نوفمبر المقبل، بمشاركة 32 لاعبًا، سيتم اختيار 26 منهم فقط، في القائمة النهائية للمونديال.

وخلال المعسكر، سيخوض المنتخب السعودي خمس مباريات ودية أمام مقدونيا (22 أكتوبر)، ألبانيا (26 أكتوبر)، هندوراس (30 أكتوبر)، أيسلندا (6 نوفمبر)، وأخيرًا بنما (10 نوفمبر).

لكن الجدل يدور حول الأسماء الـ32 التي تم اختيارها للمعسكر، إذ غاب عنها أكثر من لاعب طالب الإعلام مرارًا وتكرارًا رينارد بالاستعانة بهم في المونديال كعبد الله المعيوف، عبد الرحمن غريب، سميحان النابت وغيرهم، بجانب الاعتراض على استدعاء لاعبين ابتعدوا عن الملاعب لفترة كمحمد كنو وفهد المولد، لكن دون فائدة. (طالع القائمة كاملة)

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ماذا قال رينارد عن الانتقادات الموجهة له؟

قال رينارد، خلال تصريحاته للصحفيين في المطار قبل التوجه لأبو ظبي: "في التصفيات قدمنا أداءً جيدًا، لكن في كأس العالم سنواجه مستويات مختلفة، ومع ذلك الجمهور يحدث ضجة حول اختيارات اللاعبين، ويستاءل عن أسباب استدعاء هذا واستبعاد ذاك، لكنني أعلم تحديدًا ما أقوم به، سنواجه منتخبات قوية جدًا في كأس العالم".

وأضاف: "يتعجبون من استدعاء لاعبين موقوفين أو ابتعدوا عن الملاعب لفترة، لكن معرفة الأسباب سهلة، لدينا عدة إصابات، نحتاج لكل يوم كي نعدهم لكأس العالم، وأنا أثق في محمد كنو وفهد المولد وفي قدرتهم على أن يكونا جاهزين قبل المونديال، سيتدربون ونحن سنحكم على مدى جاهزيتهم، هذه فائدة المعسكر، أن يتنافس اللاعبون وأن نرى حرص كل لاعب على حجز مكانه في التشكيل الأساسي".

يذكر أن السعودية تقع في المجموعة الثالثة بمونديال قطر، والتي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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