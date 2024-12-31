"دافع عن نفسه وانتقد لاعبيه والحكم" .. هيرفي رينارد: المنتخب السعودي لا يُمكن أن يكون بطلًا بهذا الشكل!

هيرفي رينارد يتعرض للانتقادات في "ولايته الثانية" مع الأخضر..

رفض هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، تحميله مسؤولية الهزيمة ضد عمان؛ بسبب مغامرته الهجومية في "التشكيل الأساسي" للمباراة.

السعودية ودعت بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025؛ بعد الخسارة (1-2) أمام عمان، في دور نصف النهائي.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ردًا على مغامرته الهجومية في التشكيل: "إذا دافع اللاعبون جيدًا في لعبة الهدف الثاني؛ كان الكلام سيختلف الآن".

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واعتبر المدير الفني الفرنسي بأن منتخب السعودية لا يستحق التتويج بلقب كأس الخليج "السادسة والعشرون"؛ مشددًا على أن الفريق الذي يستقبل 8 أهداف لا يُمكن أن يكون بطلًا.

وطالب رينارد لاعبيه بتحسين مستواهم الدفاعي خلال الفترة القادمة، وعدم ارتكاب مثل الأخطاء التي وقعوا فيها ببطولة كأس الخليج، إذا أرادوا تحقيق نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية، والتأهل إلى كأس العالم 2026.

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ولم يتوقف انتقاد المدرب للاعبيه عند ذلك؛ حيث اعتبر أن جميع البدلاء الذين أقحمهم في الشوط الثاني ضد عمان، لم يقدّموا الإضافة الفنية أو المطلوب منهم على أرضية الملعب.

واعترف هيرفي رينارد بأن المنتخب السعودي لم يقاتل بالشكل المطلوب، كما أن اللاعبين لم يقوموا بالتضحية الكافية على أرضية الملعب؛ خاصة بعد أن انتابهم الشعور بالفوز، بسبب النقص العددي في عمان منذ الدقيقة 34.

وفي النهاية.. انتقد رينارد أداء التركي أوموت ميلير، حكم مباراة السعودية وعمان، معتبرًا أنه لم يكن في حالة مثالية اليوم - على حد قوله -، وأن الخطأ الذي جاء منه الهدف الأول ضد الأخضر، لم يكن صحيحًا.

جدير بالذكر أن منتخب عمان سيواجه في المباراة النهائية من بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، الفائز من القمة التي تجمع أصحاب الأرض الكويت ضد البحرين.