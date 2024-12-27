"لهذا عدت ولا أتابع الإعلام" .. هيرفي رينارد يعترف بسوء مستوى المنتخب السعودي قبل لقاء العراق!

رينارد يقدم وعدًا قبل مواجهة العراق

اعترف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، بابتعاد فريقه عن مستواه المعهود، قبل مواجهة العراق المرتقبة.

ويواجه الأخضر السعودي نظيره العراقي مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة "خليجي 26" المقامة حاليًا بالكويت.

وقال رينارد بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق: "المباراة مهمة وكأنها مباراة ربع نهائي ستؤهل إلى نصف النهائي، والمباراة ستكون قوية ومثيرة للجماهير".

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وأضاف: "البطولة من 5 مباريات، والتدوير فيهم مهم بالنسبة لنا، ونحن بعيدين عن مستوانا ولكننا نتطور، والروح المعنوية عالية وسنكون في الموعد غدًا".

وواصل: "أعلم أن الجماهير غير راضٍ عنا، وبدأت التحدي منذ شهرين وعدت لأن الأجواء حول الفريق دائمًا ما تكون رائعة، ولدينا رئيس رائع يقدم كل الدعم والجمهور كذلك".

واستطرد قائلًا: "قمت بعزل نفسي عن الإعلام، ولا أفكر إلا في كرة القدم، وأعمل يوميًا وأحلل المباريات، وتوقعنا قبل البطولة أن تكون هذه المباراة مهمة".

واختتم مدرب الأخضر تصريحاته قائلًا: "ليس من السهل تمثيل شعار المنتخب السعودي، وسنمنح بعض اللاعبين الفرصة للعب في المستوى الدولي، وعندما يشاركون سيقدمون أعلى مستوى لهم".