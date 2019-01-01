هيرفي رينارد : أسامة الإدريسي سيلعب للمغرب وهو إضافة فنية كبيرة

سيكون تواجده مفيد جداً فنياً وميزة إضافية لأسود الأطلسي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم التهنئة إلى الجماهير عقب إعلان اللاعب أسامة الإدريسي اللعب بقميص أسود الأطلسي.

رينارد قال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : مبروك أسامة الإدريسي اختار الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي.

وأضاف المدير الفني الفرنسي المميز مغرداً : سيكون تواجده مفيد جداً فنياً وميزة إضافية لأسود الأطلسي.

🦅 "كن كالنسر في قمم السماء لا شيء يدعو للأسف ولا شيء يدعو للبكاء"، ولكن ليست كل النسور هكذا، فلدينا نسر هنا يبكي كثيرًا.👇



◀️ الفريق البرتغالي لم يُدرك يومًا بأن هذه الأسماء ستخرج إلى أوروبا وترسم لحظات التألق مع أنديتها



تشكيل خيالي لـ"بنفيكا " في حال عدم رحيل هولاء النجوم 🔥 pic.twitter.com/hrTeq8OGcM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 سنة، اختار اللعب مع المنتخب المغربي، بدلاً من الهولندي، بعدما تلقى لاعب إي زد ألكمار الهولندي، الدعوة من أجل حمل ألوان المنتخب المغربي.

أبرز العوامل التي صنعت حالة عدم رضا الجماهير على العين الإماراتي والخطر القادم

ويعد الإدريسي واحدًا من المواهب التي تعول عليها كرة القدم المغربية، بسبب مستواه الجيد، وسنه الذي لا يتجاوز الـ22 عامًا.

ومن المنتظر أن يشكل الإدريسي إضافة في هجوم المنتخب المغربي، رفقة كلاً من يوسف النصيري، خالد بوطيب ووليد أزارو.