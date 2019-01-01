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هيجواين ينضم لكريسبو وفيرون بعد التسجيل في هيديرسفيلد

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رقم جديد للنجم الأرجنتيني بعد التسجيل للمرة الأولى بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، في افتتاح سجله التهديفي مع تشيلسي، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

هيجواين رحل عن ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وانتقل للبلوز معاراً من ناديه الأصلي يوفنتوس.

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وبعد الإخفاق في التسجيل أمام بورنموث الجولة الماضية، تمكن هيجواين من زيارة شباك هيديرسفيلد تاون هذا الأسبوع.

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وسجل صاحب الـ31 عاماً الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 16، بمساعدة زميله الفرنسي نجولو كانتي.

وأضاف هدف آخر في الشوط الثاني ليحقق أفضل بداية ممكنة له على ملعب البلوز بالدوري.

ويصبح بذلك هيجواين هو ثالث أرجنتيني يحرز أهدافاً في البريميرليج بقميص تشيلسي على مدار تاريخه.

وينضم للثنائي هيرنان كريسبو صاحب الـ20 هدف، وخوان سباستيان فيرون الذي سجل هدفاً وحيداً.

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ويرتفع رصيد هيجواين إلى 38 هدف في 37 مباراة على مستوى الدوري الإيطالي والإنجليزي مع المدرب ماوريزيو ساري.

ويعد هيجواين هو أول لاعب في تاريخ تشيلسي، يسجل مرتين في أول مباراة له على ملعب البلوز، منذ ماريو ستانيتش ضد وست هام في أغسطس 2000.

تشيلسي يطمح لتحقيق الفوز هذه الجولة، طمحاً في الانفراد بالمركز الرابع، حيث يتساوى بالنقاط مع أرسنال ولكل منهما 47 نقطة.

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