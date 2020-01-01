هيجواين يرد على إمكانية مغادرة يوفنتوس والانضمام لريفر بليت

يثير الشكوك

رد جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس، على الأنباء المتداولة عن مغادرته للبيانكونيري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة والعودة مجددًا إلى مسقط رأسه، ريفير بليت.

وكان هيجواين قد غادر إيطاليا بعد انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي عائدًا للأرجنتين، ما ترتب عليه شائعات كثيرة حول أنه لن يعود مجددًا لليوفي، قبل أن تخرج أسرته وتؤكد أن عودته كانت لدعم والدته المصابة بالسرطان.

مؤخرًا انتشرت شائعات أخرى عن إمكانية مغادرته في الصيف متجهًا إلى أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية ووسط ترقب أيضًا من ريفير بليت، ليخرج الدولي الأرجنتيني ويُنهي هذا الجدل اليوم.

المزيد من الفرق

هيجواين قال "العودة إلى ريفير؟ لا أعرف ماذا سيحدث، الآن أنا أفكر في يوفنتوس فقط".

كما أشار صاحب الـ32 عامًا أنه سيرتدي قميص ريفير بليت مجددًا، حيث قال "أي لاعب يرغب في أن يكون ضمن فريق مارسيلو جيارادو في ريفير بليت، ستأتي الخطوة عندما اضطر لإنهاء مسيرتي".

وأتم "قوة اللاعب هي التكيف، ستتأثر سلبًا إذا لم تعرف حدودك جيدًا، هذا ما أنصح به شباب ريفير، التكيف يجعلك تنمو، لقد تأقلمت مع جودة ميسي ورونالدو".

يذكر أن هيجواين يُعد من الكتيبة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع مثلهم.

كما تجدر الإشارة إلى أن يوفنتوس قبل جائحة كورونا كان يود تمديد إقامة هيجواين في تورينو، ولكن مع تفشي أزمة اقتصادية متوقعة قد يضلع إلى تخفيف النفقات والتخلي عن بعض النجوم ومنهم الدولي الأرجنتيني.