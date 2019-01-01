هيجواين: هذا هو الفارق بين الدوري الإنجليزي والإيطالي

مهاجم تشيلسي الجديد يتحدث عن البريميرليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى جونزالو هيجواين سعادته باللعب في الدوري الإنجليزي، ذلك بعد أيام قليلة من انضمامه لصفوف تشيلسي.

وقطع المهاجم الأرجنتيني إعارته لميلان لينتقل للفريق اللندني بهدف العمل مجددًا مع المدرب ماوريتسيو ساري، وقد قارن اللاعب بين الدوري الإنجليزي ونظيره الإيطالي مؤكدًا وجود اختلاف بينهما.

إذ قال "استطيع أن أرى الاختلاف بين البطولتين، المدافعون هنا يتدخلون ضدك بشكل أصعب، خاصة حين تهم باستقبال الكرة. هذا فارق كبير، لكن لدي انطباع جيد على الكرة الإنجليزية والأمور ستتحسن بالنسبة لي تدريجيًا، إذ سأتمكن مع الوقت من معرفة زملائي بشكل أفضل".

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"تابعت العديد من الدوريات المختلفة خلال حياتي، لكن مؤخرًا كنت أرى الكثير من مباريات البريميرليج، لذا أنا أعرفه جيدًا قبل أن أصل إلى هنا. أعتقد أنه دوري رائع وطريقة اللعب الحركية جدًا رائعة حقًا".

أتم "الملاعب ممتلئة والأجواء ممتازة، وهذا أمر ممتاز بالنسبة للاعبين، وفي الشوارع تستطيع أن تعيش يومك بهدوء واسترخاء. ليس عليك القلق من العديد من الأشياء وهذا مهم للاعب لأنه يسمح لك بأن تعيش كشخص عادي".