هيثم الجويني: المباراة لن تكون سهلة، لكن مازيمبي لن يُوقفنا

مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد هيثم الجويني مهاجم الترجي التونسي على صعوبة مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن مشددًا في نفس الوقت على أنه لن يستطيع منع فريقه من التأهل للمباراة النهائية.

وكان الترجي قد فاز ذهابًا في تونس بهدف دون رد، وسيلتقي منافسه اليوم السبت في موقعة الإياب الحاسمة.

الجويني أكد على تحمله وزملاءه المسؤولية وإدراكهم لما ينتظرهم في الكونغو، مضيفًا حسب كووورة "لقد وفَّر لنا رئيس النادي حمدي المدب مشكورًا كل الظروف كي يجنبنا إرهاق السفر".

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"نعرف أن المباراة لن تكون سهلة، لكن قمنا بالتحضيرات اللازمة، وبإذن الله لن نخيب آمال جماهيرنا التي تنتظر عودتنا إلى تونس بورقة التأهل".



وأتم "مازيمبي فريق قوي لكن إذا لعبنا بحقيقة إمكانياتنا ودخلنا المواجهة جيدًا سننجح في المهمة، وسندعم نتيجة الذهاب، وأقول دون مبالغة أن مازيمبي لا يمكنه أن يوقفنا غدًا حتى وإن كان مدعومًا بجماهيره العريضة".

يُذكر أن نصف النهائي الآخر يجمع الوداد المغربي مع صن داونز الجنوب أفريقي وسيُقام اليوم السبت أيضًا.