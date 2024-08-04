"هيا نلعب" .. غضب نجوم ريال مدريد وبرشلونة بسبب إيقاف الكلاسيكو رغم العاصفة!

نجوم الفريقين كان لديهم إصرار على استكمال المواجهة رغم العاصفة

سيطرت حالة من الغضب على نجوم ريال مدريد وبرشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت فجر اليوم الأحد على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة، بسبب إيقاف المواجهة من جانب الحكم بسبب العاصفة.

وتم إيقاف مباراة الكلاسيكو في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بسبب عاصفة شديدة في نيوجيرسي، وذلك لمدة 30 دقيقة كاملة، على الرغم من عدم وجود برق في تلك العاصفة.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أنه كان هناك احتمالًا أن يتم تأجيل المواجهة حتى التاسعة بتوقيت نيوجيرسي "3 صباحًا بتوقيت إسبانيا"، ولكن تقرر اللعب بعد نصف ساعة بشكل طبيعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبسبب البروتوكول تقرر إيقاف المباراة، وهو الأمر الذي أغضب اللاعبون، الذين لم يفهموا بأن المباراة ستتوقف بسبب هطول الأمطار، حيث كانت العاصفة في بدايتها وكان المطر خفيفًا إلى حد ما، حيث غضب كارلو أنشيلوتي ولوكا مودريتش وهانسي فليك وإينييجو مارتينيز.

وصرخ لوكا مودريتش في وجه أرماندو فياريال حكم المباراة، وقال له: "هيا بنا نلعب"، ولكن الحكم أصر على أن يتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس، حيث تدخلت الشرطة من أجل مرافقة اللاعبين إلى الغرف، فالأمر كان غريبًا على نجوم الريال وبرشلونة، لأنه لا يحدث في أوروبا.

وفي نفس الوقت قامت شرطة ولاية نيوجيرسي بإرسال رسائل على جميع الهواتف الموجودة داخل الملعب، بتحذير بعدم الجلوس في المناطق الخارجية، والاحتماء داخل المنشأة بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم التجمع عند المداخل واستخدام المساحة الموجودة على المنحدرات المتاحة، حيث تكررت الرسالة أيضًا داخل الملعب باللغتين الإنجليزية والإسبانية.