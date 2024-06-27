"هو المشكلة وأهان تشافي وميسي".. مؤتمر صحفي يخرج بدعوة صريحة لإسقاط لابورتا!

مطالب بتغيير مجلس الإدارة وعدم الانتظار للانتخابات

دعا فيكتور فونت المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة، وزعيم مشروع "نعم للمستقبل"، إلى مؤتمر صحفي، اليوم، الخميس، لتقييم وضع الفريق الموسم الماضي.

فونت وجه اتهامات حادة وقاسية للغاية للرئيس الحالي جوان لابورتا، بسبب الموسم الصفري الذي خرج به الفريق، ووصفه بأنه المشكلة وليس الحل لأزمات النادي.

وقال فونت خلال مؤتمره:"قررت إرسال خطاب إلى لابورتا لأن هناك سلسلة من القضايا التي تهمنا كثيرًا، الأمر يتعلق بمخاوف منتشرة داخل مشجعي برشلونة، الرئيس رد علي وأشكره، ولكن رده جعلني أشعر بالقلق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"الرد كان مٌخيبًا للآمال لأنه غير قادر على التعرف على المشاكل الموجودة بالنادي، لذلك أعتقد أنه المشكلة أكثر من الحل، إنقاذ برشلونة لا يتعلق بموازنة الأرقام في الأعمال العادية، لدينا ديون بقيمة مليار يورو ويجب سدادها من خلال بيع اللاعبين".

وأضاف:"المستوى الحرج للمؤسسة مستمر ولا يمكننا الانتظار حتى عام 2026، لقد حان الوقت لجمع كل المواهب ومطالبة النادي بتحسين الوضع، لابورتا هو المشكلة، علينا أن ندعو الشركاء الذين يريدون إجراء تغييرات في مجلس الإدارة إلى أن يكونوا قادرين على العمل كصوت واحد، بدلًا من الانتظار حتى يونيو 2025 لإجراء المزيد من التقييمات".

وواصل حديثه:"النادي لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بإمكانات هائلة، يمكننا التغلب على ريال مدريد لو قمنا بعملنا بشكل جيد، عينا تحديث المؤسسة وإضفاء الطابع الاحترافي عليها".

وفي نهاية حديثه هاجم فونت الطريقة التي رحل بها تشافي هيرنانديز عن النادي، وإقالته من منصب المدير الفني بعد الإعلان عن استمراره في وقت سابق، حيث يرى في ذلك إهانة للأساطير مثلما حدث من قبل مع رونالد كومان وليونيل ميسي على حد قوله.