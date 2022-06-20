هونيس يحبط برشلونة: ليفاندوفسكي سيبقى في بايرن ميونخ

قنبلة من أولي هونيس.

أكد أولي أونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم النادي البافاري لن يرحل في الصيف عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها أونيس ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن لا شيء يسير في الاتجاه الذي أراده اللاعب ووكيل أعماله.

وقال هونيس: "العمل على الموسم الجديد يتم بشكل مكثف، لو كل شيء تم تنفيذه كما تم تقديمه لي الأسبوع الماضي فسيكون فريقنا جذابًا بوجود ليفاندوفسكي".

وأضاف: "الأمور لم تسر في الطريق الذي أراده هو ووكيل أعماله، لهذا هو غاضب وأنصح الجميع أن يتعاملوا مع الموقف بموضوعية أكبر وألا يتركوه يتصاعد".

وأردف مؤكدًا استمرار اللاعب مع النادي البافاري: "الشمس ستشرق على ليفاندوفسكي وبايرن ميونخ من جديد، لقد كانت الأمور هكذا دائمًا".

وكان ليفاندوفسكي قد تراجع مؤخرًا بعد تصريحاته والتي أكد فيها رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، حيث بدأ في الهدوء قليلًا وأصبحت نغمة صوته أقل تحديًا.

جدير بالذكر أن عقد ليفاندوفسكي في صفوف بايرن ميونخ لا ينتهي قبل نهاية الموسم الجديد، أي أن رحيله لا يمكن أن يحدث دون اتفاق بين الفريق البافاري وبرشلونة.