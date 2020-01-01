هونيس: لم أرَ لاعبًا أكثر موهبة من بواتينج

مدرب شباب بايرن ميونخ يشيد بنجم ميلان وبرشلونة السابق كيفين برينس بواتينج

قال سباستيان هونيس المدير الفني لفريق الشباب لبايرن ميونخ وابن شقيق رئيس النادي السابق إنه لم يزامل لاعبًا أكثر موهبة من كيفين برينس بوايتنج.

وكان هونيس قد زامل بواتينج في بداياته، حيث لعبا سويًا في هيرتا برلين، قبل أن يذهب النجم الغاني إلى توتنهام ثم ميلان وأخيرًا برشلونة.

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وحول ذلك، قال هونيس في تصريحات لـ "جول" إنه وخلال مسيرته الكروية لم يتواجد في مرة على أرض الملعب مع لاعب أفضل من بواتينج.

وأضاف: "كنت أكبر منه بسنوات قليلة حين بدأ مسيرته، شاهدته منذ البداية ورأيت فيه رجلًا مجنونًا وواثق في قدراته إلى حد كبير"

وتابع: "لم يكن يهتم بأي شيء حتى وإن نزف في أرض الملعب، كان شجاعًا للغاية ويبحث دائمًا عن الكرة، وهذا ما ميزه عن زملائه في نفس المرحلة العمرية"

وأردف: "لقد قلت له ذات يوم أنت لا تدور حول ما إذا كنت ستصبح محترفًا فيما بعد أم لا، تلعب أمام العديد من المشاهدين وتجني الكثير من الأموال، كل هذا يرتبط بالفوز بالألقاب أو اللعب لفترة أطول"

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يذكر أن بواتينج قد شارك في أكثر من 400 مباراة على مستوى الأندية التي لعب لها منذ 2005 وحتى اليوم، وسجل خلالهم 62 هدفًا.