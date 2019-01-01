هونيس: لاعبو بايرن ميونخ طلبوا إقالة كوفاتش

تعرف على تصريحات رئيس بايرن ميونخ حول إقالة نيكو كوفاتش

أكد أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني، أنّ لاعبو الفريق طلبوا إقالة نيكو كوفاتش من تدريب النادي عقب الهزيمة أمام فرانكفورت.

كوفاتش رحل عن تدريب بايرن ميونخ بعد الهزيمة الكبيرة بخماسية لهدف يوم السبت الماضي أمام فرانكفورت.

وقال هونيس في تصريحات لقناة ZDF الألمانية: "كان هناك اتفاق كامل بين اللاعبين على ضرورة رحيل كوفاتش عن الفريق ولهذا تصرفت الإدارة".

وتابع: "سوف نخوض العديد من المفاوضات خلال الفترة المقبلة وبالطبع هانز فليك سيكون بين الأسماء المرشحة".

واختتم: "هناك أمر واضح، فبعد أسبوع رائع والفوز في مباراتين بأداء جيد من الصعب إقالة فليك والتعاقد مع مدرب يقود المجموعة لعدة أشهر".

وكان البافاري قد تعاقد مع فليك لقيادة الفريق بصورة مؤقتة قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

بايرن ميونخ انتصر بثنائية نظيفة على أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا ليضمن مقعده في ثمن نهائي البطولة كما فاز في الكلاسيكير برباعية نظيفة على بوروسيا دورتموند.