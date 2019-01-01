هونيس: كوفاتش مستمر وأنصح بواتينج بالرحيل

تعرف على تصريحات هونيس حول مستقبل كوفاتش وبواتينج في بايرن ميونخ

أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، استمرار نيكو كوفاتش مدربًا للفريق بعد تحقيق الثنائية المحلية مطالبًا المدافع جيروم بواتينج بالرحيل عن البافاري.

بايرن ميونخ انتصر على لايبزيج بثلاثية نظيفة ليحقق الثنائية المحلية.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية :"لا شك أن كوفاتش هو مدرب بايرن ميونخ الموسم المقبل، الفريق ربما لم يقدم أفضل ما لديه الموسم الحالي لكنّه تحسن كثيرًا ولا يوجد سبب لإقالة المدرب الذي يمتلك عقدًا حتى 2021".

وتابع: "بعد فترة أعياد الميلاد نجحنا في تطوير الفريق ودراسة الأخطاء السابقة لأجل تحسين شكل الفريق في الموسم الحالي وهذا ما نجحنا فيه".

وطلب هونيس كصديق من بواتينج الرحيل عن صفوف النادي للبحث عن تحدي جديد مشيرًا إلى أنّه يبدو كـ "عنصر أجنبي" دخيل على الفريق.

حتى إن لم تكن من محبي مانشستر يونايتد، ستكن كل الاحترام لهذا الرجل 💫



السير أليكس فيرجسون 👏 pic.twitter.com/NcjvsGAEQe — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 26, 2019

وأردف: "قلت من قبل إنني لن أصرف أكثر من 80 مليون لضم لاعب، ولكن إن رأى المدير الرياضي حسن صالحميديتش أن هناك من يستحق ما هو أكثر من ذلك فنحن على استعداد لدفع هذا المبلغ".

من جانبه علّق كارل هانز رومينيجه، المدير التنفيذي للفريق، على سوق الانتقالات بقوله: "نحن بحاجة إلى جناح وسوف نحاول التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي ولكني لست واثق من قدرتنا على النجاح".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي لا يرغب في التخلي عن ساني إلا أنّ عدم مشاركة اللاعب بانتظام قد تجعله يفكر في الرحيل.