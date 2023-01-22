هونيس: بايرن ميونخ لا يستطيع تحمل تكلفة ضم كين!

أولي هونيس الرئيس السابق لا يرى إمكانية في ضم هاري كين!

أكد أولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ على صعوبة ضم اللاعب هاري كين إلى صفوف فريقه بأي شكل من الأشكال في ظل ارتفاع سعره.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها مع الصحفي ماكسيميليان كوش، وأكد خلالها أن ما لم يفعله مانشستر سيتي ماديًا لن يقوى عليه فريقه.

وقال هونيس: "هاري كين لاعب عظيم، لكنه سيكلف الكثير، مانشستر سيتي أوقف المزايدة عليه من قبل بالفعل".

وأضاف: "وقتها أرادوا أن يبيعوه مقابل 140 أو 150 مليون يورو، لا يمكنني أن أتخيل أننا ندفع مثل تلك الأرقام".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتاج لمهاجم منذ رحيل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوفه في الصيف الماضي متجهًا نحو برشلونة.