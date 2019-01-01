هونيس يهاجم بيرهوف بسبب قضية نوير وتير شتيجن

أزمة مشتعلة على حراسة مرمى المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حمل رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس مدير المنتخب أوليفر بيرهوف مسؤولية الأزمة بين مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن بخصوص حراسة مرمى ألمانيا.

وتبادلت كل الأطراف المعنية بالأمر الاتهامات والتصريحات بخصوص من هو الأحق بين الثنائي نوير وشتيجن بحراسة مرمى المانشافت في الوقت الراهن.

ورد هونيس على تصريحات بيرهوف، والذي قال إن جهازه الفني دافع عن نوير، عبر "بيل زويتونج": "عشنا فوضى شبيهة بذلك الوضع سابقاً في 2006".

وأضاف: الوضع يشبه مونديال 2006، ووقتها أيضاً كان بيرهوف حاضراً وقت أزمة ليمان وكان، أريد توفير العناء على الكرة الألمانية وعدم تكرار الأمر".

وتصارع عملاقا حراسة المرمى في الكرة الألمانية أوليفر كان وينس ليمان على حراسة مرمى المانشافت في مونديال 2006، الأمر الذي تسبب بحرب إعلامية كبرى وقتها.

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ودخل ستيفن أولريش، بديل نوير في بايرن ميونخ، على الخط هو الآخر في تصريحات مع "سبورت1": "لا أعرف سبب الضجة، الوضع لم يتغير، نوير يبقى رقم واحد، عاد من الإصابة أقوى".

وأضاف: "أتفهم وضع تير شتيجن، ولكن في تلك المواقف يكون عليك الصبر وانتظار دورك، وأنا هنا لا أقول ذلك لأنني ألعب مع نوير في نفس المكان".

وحرس نوير عرين ألمانيا في آخر المواجهات أمام أيرلندا الشمالية وهولندا هذا الشهر ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.