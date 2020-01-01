هوملس: هالاند مثل ليفاندوفيسكي وأعلمه كيف يهاجم

ماتس هوملس نجم بوروسيا دورتموند يتحدث عن علاقته بمهاجم الفريق الجديد إيرلينج هالاند.

أعرب النجم الألماني ماتس هوملس مدافع فريق بوروسيا دورتموند عن سعادته بالبداية الخاصة بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند في صفوف فريقه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هوملس وأكد خلالها أن اللاعب يقدم الكثير لبوروسيا دورتموند لكنه أمامه يحتاج للعمل بشكل أكبر ليطور من نفسه.

وقال هوملس: "هالاند يقدم الكثير لنا وبكل تأكيد أعطيه بعض النصائح أحيانًا حول كيفية سير الأمور هنا، لقد سجل خلال 57 دقيقة ما لم أسجله طوال الموسم".

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وأضاف: "أتمنى أن يستمر هالاند هنا في بوروسيا دورتموند لأطول فترة ممكنة، على الأقل طالما بقيت أنا هنا أتمنى أن يحدث ذلك بتلك الصورة".

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وأكمل: "لقد لعبت بجوار روبرت ليفاندوفيسكي لعدة سنوات لذلك أنا أعرف المهاجم الجيد عندما أراه، لكن بالرغم من ذلك لا يزال هالاند بعيدًا عن مستواه".

وكان هالاند قد بدأ مع بوروسيا دورتموند بشكل رائع حيث سجل النجم الشاب سبعة أهداف في ثلاث مواجهات لعبها حتى الآن وصنع هدفًا وحيدًا.

جدير بالذكر أن هالاند انضم لصفوف بوروسيا دورتموند قادمًا من صفوف سالزبورج النمساوي مقابل حوالي 20 مليون يورو في بداية فترة الانتقالات الشتوية.