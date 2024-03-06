"بين هوسه بحب كريستيانو رونالدو وظلمه لأصحاب الأرض" .. انتفاضة بسبب حكم النصر والعين

الكشف عن حكم قمة النصر والعين الآسيوية..

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، "حكم" مباراة النصر السعودي وضيفه العين الإماراتي، المقررة يوم 11 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر سقط في فخ الخسارة (0-1) أمام العين، على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عيّن اتحاد الكرة الآسيوي، العماني أحمد الكاف، "حكمًا" لمباراة الإياب بين الفريق النصراوي والزعيم الإماراتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضاربت ردود فعل الجماهير عبر منصة "إكس"، على اختيار الكاف، لإدارة مباراة النصر والعين "المرتقبة"، والتي ستحدد الطرف الأول في نصف النهائي الآسيوي.

عشاق النصر وصفوا الحكم العماني بـ"الفاشل"، الذي يتعمد ظلم أصحاب الأرض؛ لمجرد إظهار قوة شخصيته للجميع، وعدم تأثره بالضغط الجماهير.

أما جمهور الهلال والفرق المنافسة، أكدوا على أن أحمد الكاف، مهووس بـ"عشق" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، كما أنه له مواقف عديدة ضد الزعيم على عكس قلعة العالمي.