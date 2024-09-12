حكم قضائي .. إدانة نجم الليجا السابق بالاعتداء الجنسي على "دمية" في الملعب!

نجم سيلتا فيجو يواجه عقوبة بسبب الاعتداء الجنسي على دمية!

اتخذ سفادور رويج تيجيدور القاضي الفخري للمحكمة الجنائية في برشلونة، قرارًا ضد هوجو مالو لاعب سيلتا فيجو السابق، بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على تميمة إسبانيول.

وتعود الواقعة إلى عام 2019، حينما قام مالو قبل مباراة سيلتا فيجو وإسبانيول بالدوري الإسباني، بوضع يده تحت زي الببغاء الذي كانت ترتديه سيدة ولم ثدييها.

وأشارت صحيفة "AS" إلى أن القاضي حكم بأن التعويض عن الضرر المعنوي سيكون 1000 دولار، بالإضافة إلى الفائدة، نتيجة دفع 10 يورو يوميًا لمدة 20 شهرًا.

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وأضافت الصحيفة أن مالو تم استدعاؤه يوم 10 يوليو 2019، ووافق على الإدلاء بشهادته للدفاع عن براءته، حيث نفى ارتكاب الجريمة، واستندت روايته على أنه استقبل كل من اللاعبين والتمائم بشكل طبيعي، مؤكدًا على أنه لا يعرف جنسهم، وأنه كام مركزًا مع المباراة لإنقاذ فريقه السابق سيلتا من الهبوط، دون الانتباه إلى ما إذا كان الببغاء قد تراجع في وقت تحيته".

وواصل اللاعب: "في الفيديو لا توجد حركة غير طبيعية من جانبي، وذهبت للعب المباراة بشكل طبيعي، وكنت على علم بأن المباراة يتم بثها عبر شاشة التلفزيون والجمهور يتابعها مباشرة".

واتخذ القاضي قراره بأن مالو مذنب بالاعتداء الجنسي، وهو أمر كان سيصبح جريمة جنسية، ولكن التعديلات القانونية في إسبانيا جعلته مجرد إساءة وليس جريمة.