هوجو لوريس يعلن الإعتزال الدولي: أحتاج المزيد من الوقت مع زوجتي وأطفالي

أعلن الفرنسي هوجو لوريس اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي بعد أن خسر مع فريقه نهائي كأس العالم الأخير في قطر أمام الأرجنتين.
لوريس الذي أمضى 14 عامًا في صفوف المنتخب الفرنسي كان قائد الفريق منذ عام 2010 وحقق لقب المونديال في 2018 قبل أن يسخر النهائي في الشهر الماضي أمام ليونيل ميسي ورفاقه.
وقال لوريس لصحيفة "ليكيب": "يأتيك وقت تدرك فيه أنه عليك أن تترك مكانك، كما قلت سابقًا المنتخب الفرنسي لا ينتمي لأي شخص، الفريق مستعد للاستمرار من بعدي".
وأكمل: "أفضل أن أرحل وأنا على القمة بدلًا من السقوط سرعة كبيرة والخروج من الباب الخلفي، كذلك أشعر أنني بحاجة لقضاء المزيد من الوقت مع زوجتي وأطفالي".
جدير بالذكر أن لوريس كان قد خاض ١٤٥ مباراة رفقة المنتخب الفرنسي في كل البطولات، وهو رقم قياسي كان قد حطمه في ربع نهائي كأس العالم الأخيرة.
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