"هوجو سانشيز أكثر ذكاءً من كريستيانو رونالدو"

هل جانبه الصواب؟

اختار آنخيل كابا، مساعد المدرب خورخي فالدانو في تدريب ريال مدريد، هوجو سانشيز على حساب كريستيانو رونالدو من أساطير الملكي، عندما أكد أن المكسيكي أكثر ذكاءً من الدون.

وكان كابا قد ساعد فالدانو في تدريب الميرينجي بين عامي 1994 و1996، بينما كان سانشيز لاعبًا في النادي من 1985 وحتى 1992، الذي يُعد أحد أكبر أساطير ريال مدريد عبر تاريخه.

في الوقت نفسه فإن رونالدو قد حقق 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بقميص الملكي مع تتويجه بالليجا في مناسبتين، لكن هذا لا يُهم كابا كثيرًا، إذ أكد احترامه لإنجازاته ولكن عبّر عن تقدير أكبر لموهبة سانشيز.

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كابا في تصريحاته قال "كريستيانو لاعب كرة قدم لديه الكثير من القوة والقدرة على اللعب بقدمه ورأسه، لكن هوجو كان أكثر نشاطًا وخطورة داخل منطقة الجزاء.".

كما أضاف "كنت أرى التحركات التي يقوم بها هوجو، لقد كان يعمل دائمًا على تشتيت الانتباه، لقد تعامل مع الخداع وهذا مفهوم أساسي في كرة القدم وقد فعل هوجو ذلك باستثنائية.".

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وأتم "هوجو سانشيز أكثر ذكاءً من كريستيانو رونالدو، لقد كان ذكيًا للغاية حقًا.".

يذكر أن هوجو سانشيز قد ارتدى قميص ريال مدريد في 207 مباراة وقد أحرز 167 هدفًا، مما يُبرز ما لديه من قدرات كانت من طراز رفيع للغاية.