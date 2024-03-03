" إنها الأخيرة" .. مهاجم فالنسيا يكشف عما قاله مانزانو قبل هدف ريال مدريد!

تصريح مهم من مهاجم فالنسيا بشأن واقعة مانزانو

كشف هوجو دورو مهاجم فالنسيا عما دار بينه وبين خيل مانزانو حكم مباراة فريقه ضد ريال مدريد، وذلك قبل لحظات من اللعبة التي أثارت الجدل، بتسجيل جود بيلينجهام هدفًا باللحظات الأخيرة ولكن لم يُحتسب.

مانزانو أثار الجدل بعدما أطلق صافرته مُعلنًا نهاية المباراة، وكانت رأسية بيلينجهام في طريقها لمرمى فالنسيا، الأمر الذي تسبب في غضب كبير من جانب لاعبي ريال مدريد عقب المواجهة.

وقال دورو خلال تصريحات عبر قناة "موفي ستار": "حذرت مانزانو من الركلة الركنية وطلبت منه إنهاء المباراة، ولكنه قال لي إنها الأخيرة، ولا أفهم لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلًا لإطلاق صافرة نهاية المباراة".

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وأضاف: "أتفهم موقف ريال مدريد، ولكن الحكم أخبرنا بإن الركة الركنية هي الأخيرة، لقد كان يُطلق الصافرات طوال المباراة، ولا أعلم لماذا تأخر في إنهاء المواجهة".

واختتم المهاجم صاحب الـ24 عامًا تصريحاته، مُشيدًا بسلوك جماهير فالنسيا الذي لم يقم باستفزاز فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد هذه المرة، حيث هنأهم باحترام اللاعب وعدم ترديد عبارات عنصرية ضده.