فعل كل شيء في الكرة.. نجم فالنسيا يسجل ويصنع ويهز شباكه بالخطأ!

يوم مليء بالأحداث لنجم فالنسيا...

نجح فالنسيا، في تحقيق فوزًا هامًا على حساب ريال بيتيس، بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، في مباراة شهدت حدثًا نادرًا لهوجو دورو لاعب الخفافيش.

وبعد فوز اليوم وصل فالنسيا، إلى النقطة العاشرة في المركز الثامن عشر من ترتيب الدوري، بعد لعب 12 مباراة، وتجمد رصيد بيتيس عند النقطة 20 في المركز التاسع.

وكان هوجو دورو، لاعب فالنسيا الرجل الأول في المباراة بعدما تمكن من صناعة هدف فريقه الأول، قبل أن يسجل بالخطأ في مرماه، ويصلح خطأه بالهدفين الثاني، والثالث للخفافيش.

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وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن دورو صاحب الـ 25 عامًا، أصبح أول لاعب في الدوري الإسباني بالقرن الـ 21، يتمكن من صناعة وتسجيل هدفين لفريقه وهدفًا في مرماه.

وقبل 13 عامًا، في عام 2011 حقق روبيرتو سولدادو، حدثًا مشابهًا مع فالنسيا، عندما سجل ثلاثة أهداف لفريقه وهدف بالنيران الصديقة، في مباراة واحدة.

جدير بالذكر أن فالنسيا، يستعد لمواجهة بارلا إسكويلا، يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة الأولى من كأس ملك إسبانيا، على أن يحل ضيفًا على ريال مايوركا، يوم الجمعة في الجولة الخامسة عشر من الليجا.