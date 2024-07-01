هنيئًا لديشان وفرنسا بعودته! .. نجولو كانتي يحطم الرقم القياسي لتشافي في اليورو

نجم الاتحاد يكتب التاريخ في اليورو بعد فترة من التهميش..

لا يمكننا إلا أن نقول "هنيئًا لديدييه ديشان؛ المدير الفني لفرنسا" على إعادة نجم الوسط ومحترف الاتحاد السعودي لنجولو كانتي للانضمام لمنتخب بلاده في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، الذي تستضيفه دولة ألمانيا حاليًا.

نجم العميد قاد الديوك للصعود لدور ربع نهائي البطولة القارية اليوم الإثنين، بعد الفوز أمام بلجيكا بهدف من النيران الصديقة..

بهذه المباراة، فقد خاض كانتي مباريات في اليورو "دون خسارة" أكثر من أي لاعب في تاريخ المسابقة، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم تشافي هيرنانديز؛ نجم إسبانيا الأسبق بواقع 13 فوزًا وستة تعادلات.

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بل أن النجم الفرنسي أصبح صاحب أطول سلسلة مباريات "دون خسارة" في تاريخ البطولات الكبرى سواء كأس العالم أو كأس أمم أوروبا، إذ لم تخسر فرنسا أيًا من الـ19 مباراة التي خاضتها في وجوده داخل الملعب.

يذكر أن اليورو الحالي شهد عودة كانتي لتمثيل بلاده بعدما همشه ديشان منذ يونيو 2022، لكن تألقه مع الاتحاد دفعه للاستعانة بخدماته من جديد.