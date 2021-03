هنري يعتزل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية

أعلن النجم الفرنسي تييري هنري، اعتزاله وسائل التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، بسبب العنصرية المنتشرة بمختلف هذه المواقع.

العديد من حالات العنصرية ظهرت الفترة الأخيرة لبعض النجوم من خلال الإنترنت، كان أبرزهم بول بوجبا وماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج.

هنري قال في بيان على حسابه بموقع "تويتر":"من صباح الغد سأرحل عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل، لحين قيام المسؤولين عن هذه المواقع باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العنصرية".

وأضاف:"هم يواجهون كل ما يخص انتهاك حقوق الطبع والنشر بحماس وشراسة، لذلك أتمنى رؤيتهم يواجهون هذه القضية بنفس الطريقة".

وتابع:"من الصعب جدًا تجاهل عمليات التنمر والعنصرية التي تتسبب في إيذاء الأشخاص نفسيًا، يجب أن تكون هناك وسيلة للعقاب".

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg