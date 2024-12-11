"الفلاح والنادل" .. تعليق طريف من كاراجر على فيديو يتناول "قصة حب" تيري هنري وكايت سكوت

ماذا حدث؟

علق جيمي كاراجر، عضو فريق برنامج CBS Sports Golazo، بشكل طريف على مقطع فيديو كوميدي يتناول قصة حب زميله تيري هنري ومقدمة الاستوديو كايت سكوت.

كان الثنائي الكوميدي، جاكوب هاولي وجيك فاريل، قد ظهرا في مقطع فيديو نشره حساب "The Screenrot Podcast" على منصة إكس في التاسع من ديسمبر الجاري تحدثا خلاله بشكل كوميدي عن مشهد في الاستوديو يجمع الثلاثي هنري وكاراجر وسكوت.

وقد تحدث هاولي عن نظرات النجم الفرنسي تجاه مقدمة الاستوديو وتمنى زميله فاريل أن تنظر له زوجته بذلك الشكل، فيما تحدث الثنائي عن سرعة كاراجر في منح سكوت زجاجة من الماء الممزوج بالليمون وفتحه إياها وانتظاره سكوت حتى تشرب منها، وقد وصفاه بالنادي في تلك اللحظة، كما وصفاه بالفلاح وقت العصور الوسطى في محاولته الوصول إلى قلب سكوت في ظل وجود الملك هنري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كاراجر علق على مقطع الفيديو الكوميدي عبر منصة إكس بالقول "الفلاح والنادل" مع 3 وجوه تعبيرية مضحكة.

يُشار إلى أن فريق عمل البرنامج خرج عن قاعدة البرامج البريطانية، حيث يسود المرح والمزاح أجواء الاستوديو عكس الالتزام الشديد المميز للبرامج الأخرى.