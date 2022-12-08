هنري في الصورة .. بلجيكا تخطط للمرحلة الجديدة

منتخب بلجيكا يبحث عن مدير فني جديد بعد الإخفاق الكبير في كأس العالم 2022 وتوديع المونديال من الدور الأول.

يبحث منتخب بلجيكا عن مدير فني جديد، عقب خيبة الأمل الكبرى في منافسات بطولة كأس العالم 2022، وتوديع مونديال قطر من الدور الأول.

الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا في المونديال أكد أنه سيرحل عن تدريب "الشياطين الحمر"، وذلك بعد دقائق من الإقصاء.

المدير الفني القادم سيواجه موقفًا صعبًا، وسط نوبة من السخط الجماهيري، وسيكون عليه التعامل مع عملية تجديد الدماء في منتخب بلجيكا، لأن الجيل الذهبي لم يتمكن من الاستفادة من المواهب الاستثنائية في صفوفه لتحقيق قفزة حقيقية في النتائج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الفرنسي تييري هنري يعد واحدًا من المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وربما جنبًا إلى جنب مع توماس فيرمايلين المدافع البلجيكي السابق.

ويعد حارس المرمى الشهير ميشيل بريودوم من بين المرشحين، في حين أن فينتسنت كومباني أسطورة مانشستر سيتي الإنجليزي ومدرب بيرنلي الحالي يتواجد أيضًا في الصورة.

هنري كان أحد أفراد الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا مع مارتينيز، وسبق له قيادة مونتريال إمباكت الكندي، وموناكو الفرنسي فنيًا، لكنه دون تحقيق أي نجاح يذكر في الحالتين.