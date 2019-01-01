هنري ضمن ترشيحات إدارة برشلونة لخلافة فالفيردي

تيري هنري لاعب برشلونة السابق والمدير الفني الحالي لفريق مونتريال ضمن ترشيحات إدارة النادي الكتالوني لخلافة إرنستو فالفيردي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة تفكر في المدرب الفرنسي تيري هنري ليكون خليفة لنظيره إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن تيري أصبح اسمه يتردد داخل الدوائر المقربة من صنع القرار في برشلونة كثيرًا.

وترى الإدارة هنري مناسبًا لمنصب المدير الفني للفريق نظرًا لمعرفته بالعديد من اللاعبين داخل صفوف برشلونة بالفعل للعبه بجوارهم من قبل.

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ويعتبر نادي برشلونة المدرب الفرنسي مناسبًا نظرًا لمعرفته بشكل جيد لطريقة لعبة الفريق منذ عمله في برشلونة رفقة المدرب بيب جوارديولا.

ويعد هنري مقربًا للمدير الرياضي للنادي إريك ابيدال الذي يحمل نفس جنسيته بالإضافة لوجود العديد من النجوم الفرنسيين في الفريق أمثال ديمبيلي وجريزمان ولونجليه وأومتيتي وغيرهم.

كما يملك هنري علاقة طيبة مع رئيس النادي الحالي جوزيب ماريا بارتوميو مما قد يجعل من عملية المفاوضات حول تدريبه للفريق أمرًا أسهل مما يظن البعض.

جدير بالذكر أن عقد إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي للفريق ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن به بند يسمح له بالاستمرار لموسم إضافي.