هندرسون: نصلي من أجل معجزة ولا نملك أكثر مما قدمنا

جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول يؤكد أن فريقه كاملًا سيشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول أن فريقه كاملًا سيشاهد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ليستر في الجولة الـ 37 من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق يأمل بحدوث معجزة في الجولتين الأخيرتين لمانشستر سيتي تساعد على تتويج ليفربول باللقب.

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"الجميع سيشاهد مباراة مانشستر سيتي وليستر وسنصلي من أجل معجزة، مانشستر فريق عظيم، كذلك نحن، أيًا كان من سيحصل على اللقب سيكون قد استحقه".

وأضاف: "لم يكن من الممكن بالنسبة لنا أن نقوم بأكثر مما قمنا به في الموسم الجاري، علينا أن نحقق الفوز في المباراة الأخيرة فهي ستكون على أنفيلد، وسنصلي للمعجزة أن تحدث".

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وأكمل: "أنا متأكد أن ليستر سيتي فريق عظيم وسيحاولون تقديم كل ما لديهم أمام مانشستر سيتي، الجميع يريد أن يساهم في حسم لقب الدوري، لذلك أتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات كبيرة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.