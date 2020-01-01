هندرسون: نسعى للتنافس مع أفضل المنتخبات

تصريحات جوردان هندرسون عقب فوز منتخب إنجلترا على منتخب بلجيكا

قال جوردان هندرسون إن إنجلترا تريد التنافس مع أفضل المنتخبات بعد أن تغلب منتخب الأسود الثلاثة على بلجيكا صاحبة التصنيف الأول على العالم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق انتصار هام على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبذلك انتزع المنتخب الإنجليزي صدارة المجموعة الثانية من بطولة المستوى A بعدما فاز على نظيره البلجيكي صاحب المركز الأول قبل إقامة المباراة.

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وعقب المباراة، قال قائد نادي ليفربول ومتوسط ميدان المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون إن تحقيق الفوز على المنتخب البلجيكي خطوة مميزة للأمام.

وأضاف لراديو بي بي سي: "كان من الرائع العودة إلى ملعب ويمبيلي واللعب لمنتخب إنجلترا، كان من الرائع ارتداء هذا القميص مرة أخرى بعد فترة"

وتابع: "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، بلجيكا منتخب جيد للغاية ولديه عناصر مميزة، يجب أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمناه والأداء والحصول على النقاط الثلاث"

وأردف: "مونييه لم يكن متأكدًا من أنها كانت ركلة جزاء، لكنني كنت متأكدًا من أنها كانت كذلك. كنت أمامه وسحب كتفي للوراء وهذا أدى لاختلال توازني لأسقط"

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وتعد هذه هي الهزيمة الثانية للمنتخب المصنف الأول على العالم منتخب بلجيكا منذ نهاية كأس العالم 2018، حيث كانت الأولى في دوري الأمم الأوروبية أيضًا.



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