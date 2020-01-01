هندرسون: علينا الحذر وإلا سيسمع المتفرجون شتائمنا!

لاعبو ليفربول حريصون على تقديم أفضل أداء لهم خلال المباريات المتبقية من الموسم...

أكد لاعب ليفربول، جوردان هندرسون، أن اللاعبين بحاجة إلى توخي الحذر ومراقبة أفواههم من أي كلمات نابية، فإن ما يقوله اللاعبون على أرض الملعب سيتم سماعه بشكل أكثر وضوحًا.

حيث يستعد فريق المدرب يورجن كلوب لمواجهة إيفرتون مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل، وفي ظل غياب الجماهير بسبب جائحة كورونا، فإن أي كلمات نابية ستكون واضحة للغاية لمشاهدي المباريات عبر شاشات التلفاز، وهو أمر سيخجل هندرسون من فعله على عكس ما كان يفعل وسط ضجيج مدرجات الملاعب الممتلئة سابقًا.

وقال هندرسون في تصريحات نشرتها مجلة "ليفربول" : "بالنسبة للاعبين سيكون الأمر مختلفًا لخوض مباراة كبيرة في ملعب بلا جماهير، حيث لا يوجد حشد من الناس ومن ثم يستطيع اللاعبون سماع الجميع يتحدثون، مرة أخرى علينا التكيف مع تلك الظروف"

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وتابع " أنا أكثر قلقًا بشأن لغتي عندما ألعب، لا أريد أن أعتذر للجميع بعد كل مباراة، أحتاج إلى توخي الحذر".

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أضاف "أنا متأكد من أن المدرب يجب أن يكون حذرًا كذلك بشأن لغته، لكنه سيعلم أيضًا أنه لا يمكننا إلقاء اللوم على الجمهور لعدم قدرتنا على سماع ما يقوله في أوقات معينة من المباراة".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة.

في حين أن جو المباريات سيكون مختلفًا لبقية الموسم ، يأمل هندرسون في أن يتمكن الريدز من التكيف بسرعة مع هذا الوضع.

حيث واصل "عندما كنت صغيراً وكنت تلعب في مدرستك ، لم يكن هناك حشد من المشاهدين في ذلك الوقت ، لذا عليك فقط الاستمتاع بكرة القدم وتقدير أننا قادرون على العودة للقيام بما نحب القيام به".

وأردف "إذا تمكنا من القيام بعملنا بشكل صحيح وتمكنا من الفوز بالدوري الإنجليزي، فسيكون ذلك مذهلاً"

أكمل" أنا متأكد من أن مشجعي ليفربول يتطلعون إلى استئناف اللعب ونحن كلاعبين لا يمكننا الانتظار حتى نعود للعب وننهي المهمة بأفضل ما نستطيع".

واختتم "على الرغم من أنه سيكون من الغريب عدم وجود مشجعين، إلا أن الفوز بالدوري الإنجليزي سيظل شيئًا حلمنا به جميعًا وشيء نريده جميعًا بشكل قوي حقًا".

يذكر أن ليفربول سوف يتوج بطلاً لمسابقة الدورى الإنجليزى للمرة الأولى منذ 30 عاماً، حال تمكنه من تحقيق الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس.