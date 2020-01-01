هندرسون: الفشل والحسرة قادا ليفربول إلى قمة المجد

هندرسون يؤكد نظرية خطوة السهم للوراء من أجل الانطلاق.. والدليل ليفربول

قال قائد ليفربول، جوردان هندرسون، إن الريدز حولوا الخسارة التي تعرضوا ليها في دوري أبطال أوروبا 2018 والخسارات الأخرى التي تعرضوا لها في الماضي كحافز إضافي للفوز بدوري أبطال أوروبا 2019.

وكان ليفربول قد خسر لقب البريميرليج الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن صاحب اللقب مانشستر سيتي وبسيناريو دراماتيكي للغاية بعد عام واحد من خسارة نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ميرور أكد هندرسون أن الخسارة تكون جزء هام جدًا قبل تحقيق الفوز من أجل التعلم من الأخطاء وتجديد الحوافز.

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وأضاف: "ليست خسارة نهائي كييف في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وحدها هي من أعطتنا الحافز من أجل الفوز والتتويج، بل الكثير من الخسارات السابقة"

وتابع: "خسارات أخرى كنهائي الدوري الأوروبي في 2016 أمام إشبيلية ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي خسرناه بأعجوبة أمام مانشستر سيتي كانت خطوات مهمة"

وأردف: "كل هذه الإخفاقات والتجارب فرصة من أجل التعلم واكتساب الخبرات وتصيح المسار ومعالجة بعض الأشياء التي تحتاج إلى معالجة وتصحيح"

وأكمل: "لقد اعتبرناها حالة إخفاق من أجل المضي قدمًا وتعاملنا معها على هذا الأساس، وبالفعل قادتنا الخسارات إلى قمة المجد وإلى منصات التتويج"

وأكد: "لعبنا في الموسم الماضي عامًا مميزًا على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت خسارة اللقب بعد تحقيق 97 نقطة شيئًا صعبًا ولا يمكن تحمله بسهولة"

وأيضًا: "ولكن ذلك ساعدنا على خوض مباراة توتنهام في نهائي دوري الأبطال وعيننا على الفوز فقط وفي النهاية نجحنا في ذلك بالفعل، ولن نتوقف عند ذلك فسنظل نبحث عن المزيد"

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يذكر أن ليفربول بات قاب قوسين أو أدنى في الموسم الحالي من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ موسم 1990.