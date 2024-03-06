هنا بدأت الخسارة .. فيديو يكشف كيف خرج لاعب الاتحاد من أجواء كلاسيكو الهلال مبكرًا!

أخطاء بالجملة ارتكبها لاعب الاتحاد بعد هذا الموقف، فماذا حدث في كلاسيكو الهلال؟

دائمًا ما يقولون إن الروح المعنوية والأمور النفسية هي أول طريق الانتصار، لكن هذه القاعدة غفل عنها لاعبو الاتحاد في مواجهة الهلال.

العميد خسر أمام الزعيم أمس الثلاثاء، بثنائية نظيفة على استاد المملكة أرينا، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف الزعيم الأول جاء من ضربة جزاء بعد خطأ ارتكبه الظهير مدالله العليان مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش داخل منطقة الـ18.

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العليان بشكل عام قدم مباراة سيئة، بخلاف هذا الخطأ، والسبب وراء ذلك يبدو جليًا في الفيديو الذي نشره عدد من مشجعي الزعيم..

عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي انتشر فيديو، يظهر خلاله عدد من مشجعي الهلال يلومون ظهير العميد على تدخلاته القوية على سالم الدوسري؛ جناح الأزرق، قائلين له: "لا تتغير علينا"، في إشارة إلى أنه كان لاعبًا في النادي العاصمي يومًا ما.

وبدلًا من أن يتجاهل العليان محاولات الجماهير لإخراجه من أجواء اللقاء، قرر إشغال نفسه خارج الملعب وتفاعل معهم، رافعًا السبابة أمام فمه، مطالبًا إياهم بالصمت، ومن هنا بدأ تركيزه يهرب من اللقاء.

يذكر أن الفريقين من المقرر أن يتقابلا من جديد في 12 من مارس الجاري، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث لقاء الإياب.