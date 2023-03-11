هنا التفاصيل .. بيريرا يبدأ التفاوض مع ناديه الجديد

لاعب الهلال معار للوحدة حاليًا

يبدو أن كورينثيانس البرازيلي لم يتخل عن هدف التعاقد مع ماتيوس بيريرا لاعب الهلال المعار حاليًا للوحدة الإماراتي، إذ أكدت مصادر صحفية عودة المفاوضات بين النادي واللاعب.

الصحفي البرازيلي سمير كارفاليو أوضح أن كورينثيانس كان قد توصل لاتفاق مع بيريرا حول تفاصيل عقده الشخصي لضمه في يناير الماضي، لكن المفاوضات مع الهلال تعثرت مما أدى لانسحابه من الصفقة وانتقال اللاعب في النهاية إلى الدوري الإماراتي.

كارفاليو أوضح أن النادي البرازيلي مازال مهتمًا بصانع الألعاب الذي انضم للهلال صيف 2021 مقابل 18 مليون يورو من وست بروميتش ألبيون، مشيرًا إلى أن مسؤوليه فتحوا باب المفاوضات من جديد بالفعل مع ممثليه واتفقوا على إتمام الانتقال بنفس الشروط المالية التي تم الاتفاق عليها سابقًا، والتي تتضمن تخفيضًا كبيرًا في راتب بيريرا.

كارفاليو أكد أن بيريرا لن يصل البرازيل، حال تم الاتفاق، قبل غلق سوق الانتقالات الحالي في الرابع من إبريل القادم، بل في الصيف بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة، موضحًا أن النادي البرازيلي يرغب في ضمه بالإعارة منذ مايو حتى ديسمبر 2023 ليخوض معه غمار بطولة كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

أخيرًا أشار الصحفي البرازيلي إلى أن مسؤولي كورينثيانس يشعرون بتفاؤل تجاه التوصل لاتفاق مع الهلال تلك المرة خاصة في ظل عدم رغبة رامون دياز المدير الفني للفريق في تواجد بيريرا معه الموسم القادم وكذلك انتهاء فترة المنع من القيد التي كانت مفروضة على النادي خلال الموسم الجاري.