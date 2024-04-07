"هناك كثير من المخاطر" .. لويس إنريكي يعلق على واقعة إصابة موكيلي الدامية!

رد فعل غاضب من اللاعب الفرنسي بعد استبداله

علق الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على سبب عدم عودة الفرنسي نوردي موكيلي للمشاركة في مباراة فريقه ضد كليرمون، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، بعدما تعرض لإصابة قوية.

وتعرض موكيلي لاصطدام قوي في الحارس ماسامبا ندياي لاعب كليرمون بالدقيقة الثامنة من زمن المباراة، وتدخل الطاقم الطبي الذي قام بإسعاف الظهير الأيمن الفرنسي على الفور.

وفضّل الجهاز الطبي وإنريكي تبديل موكيلي بإقحام المغربي أشرف حكيمي بدلًا منه بالدقيقة 13، وسط اعتراضات قوية من جانب نوردي الذي تمسك بالعودة إلى أرضية الملعب، وظهرت علامات الغضب الشديد على اللاعب بسبب الإصرار على تبديله.

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وعلق إنريكي على الواقعة خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلًا: "إذا نهض في النهاية ومشى بمفرده دون مساعدة فإن خطر عودته إلى الملعب سيكون مرتفعًا، وعادة يكون هناك إجراء من هذا النوع، ويكون هناك بروتوكول يتم تطبيقه ويقوم الطبيب وأخصائي العلاج الطبيعي بتفعيله".

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وأضاف المدرب الإسباني: "كان من الواضح أن الإجراء خطير وفي هذه الحالات الوقاية خير من العلاج، حتى لو أراد نوردي الاستمرار فلا يزال هناك الكثير من الوقت والكثير من المخاطر، ومن الأفضل عدم المخاطرة ولكني أتفهم موقف موكيلي الذي لم يلعب فترة من الوقت وأراد مساعدة الفريق".

وتعادل باريس سان جيرمان أمام كليرمون بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، بالجولة 28 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.