هل هي عادة قديمة للنجم البرتغالي؟

كان عشاق كريستيانو رونالدو حول العالم على موعد مع صورة جديدة تثبت جاهزيته البدنية من داخل الساونا في المملكة العربية السعودية، استعداد بدني هائل وبنية ممتازة تؤكد أن الرجل لا يزال شغوفًا بتقديم المزيد في كرة القدم.

shahid

ما لفت الانتباه في الصورة أيضًا هو أن رونالدو يصبغ أظافره باللون الأسود! ليستفسر الكثيرون حول سر هذه الألوان.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد



السر وفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، هو أن رونالدو يريد حماية جسمه من الفطريات والبكتيريا التي تتكون في هذه المناطق من الجسم إذا لم يتم تعقيمها بتلك الطريقة.

الكثير من الرياضيين خصوصًا الملاكمين يتبعون هذه التقنية سواء في أظافر اليدين أو القدمين.

رونالدو نفسه لم يفعل هذا للمرة الأولى، بل إن صورة جمعته من فترة بالملاكم فرانسيس نجانو أظهرتهما معًا وشوهدت أظافر رونالدو مصبوغة باللون الأسود.

Shahid